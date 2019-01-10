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У Нафтогазі підтримують
перехід до виплати субсидій...

У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

Пропонуємо до обговорення:
Монетизація субсидій та спряжена з нею верифікація бази споживачів — це крок, який усуне низку маніпуляцій на ринку газу.

Дивися повний текст У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій «живими грошима».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58

Это полностью правильно. Человек вместо оплаты и сжигания газа (работы на трубу) сможет эти живые деньги потрать на утепление своей части дома или переход на другой тип отопления, что уменьшит потребление газа, а живые деньги в виде разницы между выделяемыми и затрачиваемыми будут нечто вроде процентов с депозита.

В долгосрочной перспективе это окупится тем, что Украина с импортера газа превратится в экспортера.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:05

Не пишитіть чуш. Пенсіонери та інваліди та їм похер то утеплення. Гроші потратять на ліки і хліб.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:20

Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

  Дикий не Дикий написав:Гроші потратять на ліки і хліб.

Так на наступну зиму тоді не дадуть. Якраз пенсіонери самі порядні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:36

  Дикий не Дикий написав:Не пишитіть чуш. Пенсіонери та інваліди та їм похер то утеплення. Гроші потратять на ліки і хліб.


Ну если они прикрутят отопление, чтобы меньше потреблять (по счетчику), а деньги потратят на лекарства и хлеб - это тоже положительная тенденция. Будут жить как в Британии при 15С в комнате, походят в свитере и шерстяных носках, но больше останется на остальное.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:23

Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

  AlifeSoft написав:Ну если они прикрутят отопление, чтобы меньше потреблять (по счетчику)

Уточните, где и что пенсионерам прикручивать после монетизации льгот ?
Краник на стояке с отоплением поставить или на батарее ? А смысл, если оплата от квадратуры, а не от температуры ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:42

Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

  AlifeSoft написав:Будут жить как в Британии при 15С в комнате, походят в свитере и шерстяных носках,
Ну, не только в Британии... В Голландии, Дании, мот в Нимеччине и во Франции , спальни исторически не отапливались, перинками укрывались, на перинах спали. Одевались тепло, качество их одежды как было, так и есть непревзойденное. И сейчас купить аглицкий свитерок в секонд-хэнде - за щастье для нас!
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:45

Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

  LutsMan написав:Уточните, где и что пенсионерам прикручивать после монетизации льгот ?
Краник на стояке с отоплением поставить или на батарее ? А смысл, если оплата от квадратуры, а не от температуры ?

Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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