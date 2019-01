У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

Додано: Чет 17 січ, 2019 19:36

Дикий не Дикий написав: Не пишитіть чуш. Пенсіонери та інваліди та їм похер то утеплення. Гроші потратять на ліки і хліб. Не пишитіть чуш. Пенсіонери та інваліди та їм похер то утеплення. Гроші потратять на ліки і хліб.



Ну если они прикрутят отопление, чтобы меньше потреблять (по счетчику), а деньги потратят на лекарства и хлеб - это тоже положительная тенденция. Будут жить как в Британии при 15С в комнате, походят в свитере и шерстяных носках, но больше останется на остальное. Ну если они прикрутят отопление, чтобы меньше потреблять (по счетчику), а деньги потратят на лекарства и хлеб - это тоже положительная тенденция. Будут жить как в Британии при 15С в комнате, походят в свитере и шерстяных носках, но больше останется на остальное.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.