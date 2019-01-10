Монетизація субсидій та спряжена з нею верифікація бази споживачів — це крок, який усуне низку маніпуляцій на ринку газу.
Дивися повний текст У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій «живими грошима».
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій «живими грошима».
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:58
Это полностью правильно. Человек вместо оплаты и сжигания газа (работы на трубу) сможет эти живые деньги потрать на утепление своей части дома или переход на другой тип отопления, что уменьшит потребление газа, а живые деньги в виде разницы между выделяемыми и затрачиваемыми будут нечто вроде процентов с депозита.
В долгосрочной перспективе это окупится тем, что Украина с импортера газа превратится в экспортера.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:05
Не пишитіть чуш. Пенсіонери та інваліди та їм похер то утеплення. Гроші потратять на ліки і хліб.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:20
Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Так на наступну зиму тоді не дадуть. Якраз пенсіонери самі порядні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:36
Ну если они прикрутят отопление, чтобы меньше потреблять (по счетчику), а деньги потратят на лекарства и хлеб - это тоже положительная тенденция. Будут жить как в Британии при 15С в комнате, походят в свитере и шерстяных носках, но больше останется на остальное.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:23
Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:42
Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Ну, не только в Британии... В Голландии, Дании, мот в Нимеччине и во Франции , спальни исторически не отапливались, перинками укрывались, на перинах спали. Одевались тепло, качество их одежды как было, так и есть непревзойденное. И сейчас купить аглицкий свитерок в секонд-хэнде - за щастье для нас!
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:45
Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:00
А не подскажете как перейти на другой тип отопления законно в домах с вертикальной разводкой? Ну чтобы потом пенсионеры могли себе что-то прикрутить, по Ваишему же совету.
Или у нас все пенсионеры уже живут в новостроях с автономкой или горизонтальной разводкой и платят по личному счетчику?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:19
Если им деньги будут перечисляться на их счет, а потом эти живые деньги (почти в размере пенсии) придется нести за отопление,то пенсионеры быстро соорганизуются и всему дому до 15С прикрутят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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