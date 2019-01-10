У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
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LutsMan написав:Уточните, где и что пенсионерам прикручивать после монетизации льгот ? Краник на стояке с отоплением поставить или на батарее ? А смысл, если оплата от квадратуры, а не от температуры ?
Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.
lapay написав:Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.
У соседей из ЕС климат другой.
Это боты тактично опускают. Они скоро ради доказатесльства своей правоты начнут сравнивать с африканскими странами, мол там вообще газ не тратят и живут же люди!
Швеция потребляет менее 1 миллиарда кубометров газа в год. При этом постоянно старается сократить объёмы потребления, развивая энергосберегающие и теплосберегающие технологии. С 2010 года потребление газа в этой стране упало в 2 раза. Необходимый ей газ она получает из соседней Норвегии. Поэтому не думаю, что её сильно заинтересует российский газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...