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У Нафтогазі підтримують
перехід до виплати субсидій...

У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:39

  AlifeSoft написав:
  Imp написав:А не подскажете как перейти на другой тип отопления законно в домах с вертикальной разводкой? Ну чтобы потом пенсионеры могли себе что-то прикрутить, по Ваишему же совету.

Или у нас все пенсионеры уже живут в новостроях с автономкой или горизонтальной разводкой и платят по личному счетчику?


Если им деньги будут перечисляться на их счет, а потом эти живые деньги (почти в размере пенсии) придется нести за отопление,то пенсионеры быстро соорганизуются и всему дому до 15С прикрутят.

Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно?

(На всякий случай сразу напоминаю: законных способов отключиться от центрального отопления нет ни для кого).
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:42

  lapay написав:
  LutsMan написав:Уточните, где и что пенсионерам прикручивать после монетизации льгот ?
Краник на стояке с отоплением поставить или на батарее ? А смысл, если оплата от квадратуры, а не от температуры ?

Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.


У соседей из ЕС климат другой.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:48

  warlamp написав:
  lapay написав:Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.


У соседей из ЕС климат другой.


Это боты тактично опускают. Они скоро ради доказатесльства своей правоты начнут сравнивать с африканскими странами, мол там вообще газ не тратят и живут же люди!
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:25

Re: У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

  warlamp написав:У соседей из ЕС климат другой.

https://svpressa.ru/economy/article/155279/
Швеция потребляет менее 1 миллиарда кубометров газа в год. При этом постоянно старается сократить объёмы потребления, развивая энергосберегающие и теплосберегающие технологии. С 2010 года потребление газа в этой стране упало в 2 раза. Необходимый ей газ она получает из соседней Норвегии. Поэтому не думаю, что её сильно заинтересует российский газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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