У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:02

Imp написав: Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно? Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно?



Зависит от соседей, но если пенсионерка будет получать дополнительно 2000 грн дополнительно к пенсии, которые придется сразу же отдавать, то она станет крайне социально активной по экономии этих денег. Вполне может собрать бумаги на весь дом по утеплению всего дома за счет "теплых кредитов". Зависит от соседей, но если пенсионерка будет получать дополнительно 2000 грн дополнительно к пенсии, которые придется сразу же отдавать, то она станет крайне социально активной по экономии этих денег. Вполне может собрать бумаги на весь дом по утеплению всего дома за счет "теплых кредитов".

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.