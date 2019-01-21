У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...

Додано: Нед 20 січ, 2019 02:25

AlifeSoft написав: Imp написав: Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно? Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно?



Зависит от соседей, но если пенсионерка будет получать дополнительно 2000 грн дополнительно к пенсии, которые придется сразу же отдавать, то она станет крайне социально активной по экономии этих денег. Вполне может собрать бумаги на весь дом по утеплению всего дома за счет "теплых кредитов". Зависит от соседей, но если пенсионерка будет получать дополнительно 2000 грн дополнительно к пенсии, которые придется сразу же отдавать, то она станет крайне социально активной по экономии этих денег. Вполне может собрать бумаги на весь дом по утеплению всего дома за счет "теплых кредитов".

Пенсионерка будет собирать бумаги для утепления домов? Да большинство этих пенсионерок даже если к ним прийти и сказать "Мы тут собираемся дверь на подъезд ставить" или "Мы тут планируем лифт наконец поменять" и что для этого нужна лишь ее подпись под коллективным письмом - начнут носом ворочать и придумывать тысячу и одну причину почему она это считает ненужным, лишь бы не брать на себя ответственность, либо менять что-то в своих привычках. И вообще мы все странные какие-то.Хватит фонтанировать наивными идеями, которые вдребезги разлетаются о реальность. Можете мыслить более приближенно к этой самой реальности? Или Вы с ней не часто сталкиваетесь в силу Вашей профессии (айти)?