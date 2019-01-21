У Нафтогазі підтримують перехід до виплати субсидій...
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LutsMan написав:Уточните, где и что пенсионерам прикручивать после монетизации льгот ? Краник на стояке с отоплением поставить или на батарее ? А смысл, если оплата от квадратуры, а не от температуры ?
Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.
lapay написав:Нафтогаз каже, що субсиданти споживають газу в 1,7 разів більше, або на них цей газ списують облгази, що більш вірогідно. Тому, навіть якщо нічого не прикручувати, то все одно буде якась користь, бо в нас населення споживає в 1.5 - 3 рази більше, на душу, ніж сусіди в ЄС.
У соседей из ЕС климат другой.
Это боты тактично опускают. Они скоро ради доказатесльства своей правоты начнут сравнивать с африканскими странами, мол там вообще газ не тратят и живут же люди!
Швеция потребляет менее 1 миллиарда кубометров газа в год. При этом постоянно старается сократить объёмы потребления, развивая энергосберегающие и теплосберегающие технологии. С 2010 года потребление газа в этой стране упало в 2 раза. Необходимый ей газ она получает из соседней Норвегии. Поэтому не думаю, что её сильно заинтересует российский газ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Imp написав:Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно?
Зависит от соседей, но если пенсионерка будет получать дополнительно 2000 грн дополнительно к пенсии, которые придется сразу же отдавать, то она станет крайне социально активной по экономии этих денег. Вполне может собрать бумаги на весь дом по утеплению всего дома за счет "теплых кредитов".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Imp написав:Ну то есть монетизация субсидий приведет к тому, что все пенсионеры заставят всех своих соседей жить при 15 градусах в квартирах. Все правильно?
Зависит от соседей, но если пенсионерка будет получать дополнительно 2000 грн дополнительно к пенсии, которые придется сразу же отдавать, то она станет крайне социально активной по экономии этих денег. Вполне может собрать бумаги на весь дом по утеплению всего дома за счет "теплых кредитов".
Пенсионерка будет собирать бумаги для утепления домов? Да большинство этих пенсионерок даже если к ним прийти и сказать "Мы тут собираемся дверь на подъезд ставить" или "Мы тут планируем лифт наконец поменять" и что для этого нужна лишь ее подпись под коллективным письмом - начнут носом ворочать и придумывать тысячу и одну причину почему она это считает ненужным, лишь бы не брать на себя ответственность, либо менять что-то в своих привычках. И вообще мы все странные какие-то.
Хватит фонтанировать наивными идеями, которые вдребезги разлетаются о реальность. Можете мыслить более приближенно к этой самой реальности? Или Вы с ней не часто сталкиваетесь в силу Вашей профессии (айти)?
Imp написав:Пенсионерка будет собирать бумаги для утепления домов? Да большинство этих пенсионерок даже если к ним прийти и сказать "Мы тут собираемся дверь на подъезд ставить" или "Мы тут планируем лифт наконец поменять" и что для этого нужна лишь ее подпись под коллективным письмом - начнут носом ворочать и придумывать тысячу и одну причину почему она это считает ненужным, лишь бы не брать на себя ответственность, либо менять что-то в своих привычках. И вообще мы все странные какие-то.
Опять же представим ситуацию, пенсионерка получает к своей пенсии дополнительно +2000 грн, и ей приходит платёжка, но не 300 грн, а с суммой 2300 грн за коммунальные услуги. Её реакция? Честно, мне интересно ваше предположение о реакции данной пенсионерки. Неужели будет тупо платить живыми деньгами всю сумму, чтобы не менять привычки?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Imp написав:Пенсионерка будет собирать бумаги для утепления домов? Да большинство этих пенсионерок даже если к ним прийти и сказать "Мы тут собираемся дверь на подъезд ставить" или "Мы тут планируем лифт наконец поменять" и что для этого нужна лишь ее подпись под коллективным письмом - начнут носом ворочать и придумывать тысячу и одну причину почему она это считает ненужным, лишь бы не брать на себя ответственность, либо менять что-то в своих привычках. И вообще мы все странные какие-то.
Опять же представим ситуацию, пенсионерка получает к своей пенсии дополнительно +2000 грн, и ей приходит платёжка, но не 300 грн, а с суммой 2300 грн за коммунальные услуги. Её реакция? Честно, мне интересно ваше предположение о реакции данной пенсионерки. Неужели будет тупо платить живыми деньгами всю сумму, чтобы не менять привычки?
Лекарств купит наконец-то, покушать купит, может быть наконец новую обувь, а за коммуналку что останется. И будет долг наращивать в итоге. Постойте в аптеке как-нибудь, присмотритесь, прислушайтесь. Большинство клиентов - пенсионеры. И спрашивают они что подешевле, а если дорого, то нет ли аналогов, чтобы может не так помогают, но лишь бы дешевле были. Они скоро будут готовы пустые упаковки от лекарств просто ко лбу прикладывать от отчаяния.
Imp написав:Лекарств купит наконец-то, покушать купит, может быть наконец новую обувь, а за коммуналку что останется. И будет долг наращивать в итоге. Постойте в аптеке как-нибудь, присмотритесь, прислушайтесь. Большинство клиентов - пенсионеры. И спрашивают они что подешевле, а если дорого, то нет ли аналогов, чтобы может не так помогают, но лишь бы дешевле были. Они скоро будут готовы пустые упаковки от лекарств просто ко лбу прикладывать от отчаяния.
Долг дорастет до уровня что она не сможет погасить. В результате её с 3-х комнатной квартиры в центре города переселят в однокомнатную на окраине или в пригороде. Так что тоже профит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.