Фахівці в сфері кібербезпеки заявили про поширення хакерських атак з використанням вірусу-здирника Djvu. Про це пише Bleeping Computer.
Дивися повний текст У Windows виявили небезпечний вірус-здирник.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:42
У Windows виявили небезпечний вірус-здирник
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Windows виявили небезпечний вірус-здирник.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:42
xpенею с каждого абзаца.... перед публикацией сисадмину надо было текст показать и не позориться )
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:17
Эти перепечатали у одних, а те у других, короче, ка в той игре "испорченный телефон"
Вот первоисточник:
Djvu Ransomware Spreading New .TRO Variant Through Cracks & Adware Bundles
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