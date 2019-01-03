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У Windows виявили
небезпечний вірус-здирник

У Windows виявили небезпечний вірус-здирник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:42

У Windows виявили небезпечний вірус-здирник

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці в сфері кібербезпеки заявили про поширення хакерських атак з використанням вірусу-здирника Djvu. Про це пише Bleeping Computer.

Дивися повний текст У Windows виявили небезпечний вірус-здирник.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:42

xpенею с каждого абзаца.... перед публикацией сисадмину надо было текст показать и не позориться )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:17

  Tamagoch написав:xpенею с каждого абзаца.... перед публикацией сисадмину надо было текст показать и не позориться )

Эти перепечатали у одних, а те у других, короче, ка в той игре "испорченный телефон" 8)
Вот первоисточник: https://www.bleepingcomputer.com/forums ... ansomware/

Djvu Ransomware Spreading New .TRO Variant Through Cracks & Adware Bundles
https://www.bleepingcomputer.com/news/s ... e-bundles/
EKO
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