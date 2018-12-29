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Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:13
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що одним з пріоритетів роботи уряду у 2019 році має стати підвищення соціальних стандартів та мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у 2019 році — Порошенко
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:13
О чем это новость?
Напоминает времена Лёни Брежнева - наша цель коммунизм и повышение благосостояния советских граждан.
Наши времена - цель правительства повышение социальных стандартов.
А сказать-то что хотели.
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