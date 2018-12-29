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Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:13
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що одним з пріоритетів роботи уряду у 2019 році має стати підвищення соціальних стандартів та мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у 2019 році — Порошенко
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:13
О чем это новость?
Напоминает времена Лёни Брежнева - наша цель коммунизм и повышение благосостояния советских граждан.
Наши времена - цель правительства повышение социальных стандартов.
А сказать-то что хотели.
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freeze
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:09
До выборов остался 71 день.
Кто умный, то поймет, кто дурак, удалит.
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p_a_l
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:21
В стране, которая по экономическому развитию и индексу социального развития чуть опережает государства Габон, Намибия, Алжир, Тунис, Египет, по Мировому рейтингу благосостояния (The Legatum Prosperity Index) опережает республику Джибути и отстает от республики Малави подобный лозунг о повышении стандартов выше 4173 грн., это достижение Петр Алексеевич.
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