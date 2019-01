Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у...

Додано: Суб 19 січ, 2019 03:19

Нет, я считаю, что минимальную зарплату нужно сделать 12 тыс грн или хотя бы минимум 9 тыс грн, чтобы трудовой ресурс был реально дорог для работодателя и уже работодатель думал как ему поднять эффективность работника настолько, чтобы еще заработать на нем.



К примеру возьмём Польшу. Заробитчанин по сборке овощей там в месяц может заработать 800$ (22.5 тыс грн). Вот мне интересно, у поляков земля более благая или овощи особенные, что дают и хозяину заработать, и заплатить работнику такую сумму?



Хотя то что делает Порошенко полностью правильно, хотя медленно.

