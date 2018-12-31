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Підвищення мінімальної зарплати
— один з пріоритетів у...

Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:13

Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко повідомив, що одним з пріоритетів роботи уряду у 2019 році має стати підвищення соціальних стандартів та мінімальної зарплати.

Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у 2019 році — Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:13

О чем это новость?
Напоминает времена Лёни Брежнева - наша цель коммунизм и повышение благосостояния советских граждан.
Наши времена - цель правительства повышение социальных стандартов.

А сказать-то что хотели.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:09

Re: Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у..

До выборов остался 71 день.
Кто умный, то поймет, кто дурак, удалит.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:21

Re: Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у..

В стране, которая по экономическому развитию и индексу социального развития чуть опережает государства Габон, Намибия, Алжир, Тунис, Египет, по Мировому рейтингу благосостояния (The Legatum Prosperity Index) опережает республику Джибути и отстает от республики Малави, подобный лозунг о повышении стандартов выше 4173 грн., это лишнее достижение Петр Алексеевич. Томос - всех накормит и обогреет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 03:19

Нет, я считаю, что минимальную зарплату нужно сделать 12 тыс грн или хотя бы минимум 9 тыс грн, чтобы трудовой ресурс был реально дорог для работодателя и уже работодатель думал как ему поднять эффективность работника настолько, чтобы еще заработать на нем.

К примеру возьмём Польшу. Заробитчанин по сборке овощей там в месяц может заработать 800$ (22.5 тыс грн). Вот мне интересно, у поляков земля более благая или овощи особенные, что дают и хозяину заработать, и заплатить работнику такую сумму?

Хотя то что делает Порошенко полностью правильно, хотя медленно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 07:26

  AlifeSoft написав:Нет, я считаю,
Хотя то что делает Порошенко полностью правильно, хотя медленно.


А сколько платят команде порохоботов этого форума, по минимальной ставке или сдельно?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:16

Re: Підвищення мінімальної зарплати — один з пріоритетів у..

shapo написав:
  AlifeSoft написав:Нет, я считаю,
Хотя то что делает Порошенко полностью правильно, хотя медленно.


А сколько платят команде порохоботов этого форума, по минимальной ставке или сдельно?
Думаю, не очень много, вон человек просит чуть раньше хотя бы 9000 грн, значит выходит на сегодня меньше.
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