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За допомогою TruCAM вже
зафіксували 80 тис. різних...

За допомогою TruCAM вже зафіксували 80 тис. різних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 02:35

За допомогою TruCAM вже зафіксували 80 тис. різних...

Пропонуємо до обговорення:
Відеофіксація порушень правил дорожнього руху може повноцінно запрацювати вже в 2019 році.

Дивися повний текст За допомогою TruCAM вже зафіксували 80 тис. різних правопорушень - МВС.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 02:35

Ага. И начнет басню о "неотвратимости наказания" пусть со своего шефа и генпрокурора

кортеж Авакова пересек двойную сплошную, чтобы выехать на улицу Липковского
https://korrespondent.net/ukraine/37515 ... henyia-smy

Генпрокурор въехал в Киев на скорости 160 км/час
https://korrespondent.net/ukraine/37235 ... i-skorosty
EKO
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