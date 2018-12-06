Відеофіксація порушень правил дорожнього руху може повноцінно запрацювати вже в 2019 році.
Дивися повний текст За допомогою TruCAM вже зафіксували 80 тис. різних правопорушень - МВС.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 02:35
За допомогою TruCAM вже зафіксували 80 тис. різних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За допомогою TruCAM вже зафіксували 80 тис. різних правопорушень - МВС.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 02:35
Ага. И начнет басню о "неотвратимости наказания" пусть со своего шефа и генпрокурора
кортеж Авакова пересек двойную сплошную, чтобы выехать на улицу Липковского
Генпрокурор въехал в Киев на скорости 160 км/час
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