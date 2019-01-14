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Бізнес очікує 30 гривень
за долар (інфографіка)

Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:18

Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У III кварталі 2018 року керівники підприємств очікували курс на рівні 29,6 грн/долар.

Дивися повний текст Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка).
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