У III кварталі 2018 року керівники підприємств очікували курс на рівні 29,6 грн/долар.
Дивися повний текст Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:18
Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка).
Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:18
Глядя на цены кругом, я думаю что курс за 30 уже давно был, но он упал, а цены нет.
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|