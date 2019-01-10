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Порошенко підписав указ щодо закупівель для військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 і 2020, 2021 роки», яке додається «таємно». Про це йдеться в указі Президента №10 / 2019 від 16 січня.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 09:53
ПП поділився з Юльою. Мабуть, аби не була такою настирною на виборах.
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jeugen
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