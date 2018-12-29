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Суд у Швейцарії зняв арешт
з активів "Газпрому"

Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:30

Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"

Пропонуємо до обговорення:
Суд кантону Цуг 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:30

Упс. А Коболев говорив що все ок і ще чуть чуть і млрд. Доларів потечуть від Газпрому в Україну.
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А ларчик просто відкривається: таки евродрузі пуйла за гроші та акції не забороняють Нордстрім2.
Якщо за мізерні московські гроші німецькі нацисти наймають польських радикалів для підпалу угорського центру в Ужгороді, http://www.umoloda.kiev.ua/number/3408/2006/129555/
то можна уявити, які суми хабарів та цінних паперів фігурують для підкупу еврочиновників для просування Нордстріму2 ...
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