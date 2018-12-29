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Суд кантону Цуг 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.
А ларчик просто відкривається: таки евродрузі пуйла за гроші та акції не забороняють Нордстрім2. Якщо за мізерні московські гроші німецькі нацисти наймають польських радикалів для підпалу угорського центру в Ужгороді, http://www.umoloda.kiev.ua/number/3408/2006/129555/ то можна уявити, які суми хабарів та цінних паперів фігурують для підкупу еврочиновників для просування Нордстріму2 ...
Ни одна страна мира, имеющая активы на территории РФ, не станет арестовывать активы РФ на своей территории ради интересов 3-й страны! Потому что тем самым подставит под удар себя!
Не представляю, насколько наивным и недалеким нужно быть, чтобы верить словам Коболева о том, что страны Европы ВМЕСТО нас и ДЛЯ нас конфискуют и продадут активы Газпрома, а деньги переведут в украинский банк.
Да европейцы даже наши собственные деньги нам не отдают!! Те самые, которые арестовали по запросам украинских судов по фактам коррупции. Они эти деньги присваивают себе, а затем нам же их дают в долг под процент!
Для "умных" стран никаких друзей и врагов не существует, есть только интересы.
Арбитражный долг Газпрома нам нужно взыскивать самостоятельно. Никто кроме самих себя нам не поможет! Как взыскивать - за столом переговоров, путем поиска пакетных решений, в которых мы сохраним за собой значительную долю транзита и будем напрямую покупать газ (который нам в любом случае необходим объеме 8 млрд кубов в год) со значительной скидкой к коммерческой цене
Коболев допускает прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в начале 2020 года Российская сторона на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Мое мнение – они тянут время до завершения политического процесса", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Коболев отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.
"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов. – Ред.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? – Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? – Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", – заявил глава правления "Нафтогаза". https://censor.net.ua/news/3107082/kobo ... _2020_goda