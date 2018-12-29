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Суд у Швейцарії зняв арешт
з активів "Газпрому"

Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:30

Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"

Пропонуємо до обговорення:
Суд кантону Цуг 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.

Дивися повний текст Суд у Швейцарії зняв арешт з активів \"Газпрому\".
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:30

Упс. А Коболев говорив що все ок і ще чуть чуть і млрд. Доларів потечуть від Газпрому в Україну.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:45

А ларчик просто відкривається: таки евродрузі пуйла за гроші та акції не забороняють Нордстрім2.
Якщо за мізерні московські гроші німецькі нацисти наймають польських радикалів для підпалу угорського центру в Ужгороді, http://www.umoloda.kiev.ua/number/3408/2006/129555/
то можна уявити, які суми хабарів та цінних паперів фігурують для підкупу еврочиновників для просування Нордстріму2 ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:33

Ни одна страна мира, имеющая активы на территории РФ, не станет арестовывать активы РФ на своей территории ради интересов 3-й страны! Потому что тем самым подставит под удар себя!

Не представляю, насколько наивным и недалеким нужно быть, чтобы верить словам Коболева о том, что страны Европы ВМЕСТО нас и ДЛЯ нас конфискуют и продадут активы Газпрома, а деньги переведут в украинский банк.

Да европейцы даже наши собственные деньги нам не отдают!! Те самые, которые арестовали по запросам украинских судов по фактам коррупции. Они эти деньги присваивают себе, а затем нам же их дают в долг под процент!

Для "умных" стран никаких друзей и врагов не существует, есть только интересы.

Арбитражный долг Газпрома нам нужно взыскивать самостоятельно. Никто кроме самих себя нам не поможет! Как взыскивать - за столом переговоров, путем поиска пакетных решений, в которых мы сохраним за собой значительную долю транзита и будем напрямую покупать газ (который нам в любом случае необходим объеме 8 млрд кубов в год) со значительной скидкой к коммерческой цене
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:09

А премию уже получили ......
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:25

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

Коболев допускает прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в начале 2020 года
Российская сторона на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Мое мнение – они тянут время до завершения политического процесса", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Коболев отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.


"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов. – Ред.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? – Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? – Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", – заявил глава правления "Нафтогаза". https://censor.net.ua/news/3107082/kobo ... _2020_goda
Перес де Куэльяр
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