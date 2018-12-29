Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:33

Ни одна страна мира, имеющая активы на территории РФ, не станет арестовывать активы РФ на своей территории ради интересов 3-й страны! Потому что тем самым подставит под удар себя!



Не представляю, насколько наивным и недалеким нужно быть, чтобы верить словам Коболева о том, что страны Европы ВМЕСТО нас и ДЛЯ нас конфискуют и продадут активы Газпрома, а деньги переведут в украинский банк.



Да европейцы даже наши собственные деньги нам не отдают !! Те самые, которые арестовали по запросам украинских судов по фактам коррупции. Они эти деньги присваивают себе, а затем нам же их дают в долг под процент!



Для "умных" стран никаких друзей и врагов не существует, есть только интересы.



Арбитражный долг Газпрома нам нужно взыскивать самостоятельно. Никто кроме самих себя нам не поможет! Как взыскивать - за столом переговоров , путем поиска пакетных решений, в которых мы сохраним за собой значительную долю транзита и будем напрямую покупать газ (который нам в любом случае необходим объеме 8 млрд кубов в год) со значительной скидкой к коммерческой цене