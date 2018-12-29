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zРадио написав:Ключевая мысль в последнем предложении Еще до разбирательства было очевидно (по крайней мере всем, кто умеет думать), что Газпром не будет выполнять диспропорциональное решение в пользу Нефтегаза.
типа "решение суда мне не нравится, поэтому я не буду его выполнять"? странно надеяться на конструктивные переговоры с компанией, которая не исполняет решение суда, вам так не кажется? если решение суда для такой компании ничтожно, то что её заставит выполнять решения, достигнутые в ходе переговоров? это как вы знаете, что человек мошенник, но рассчитываете на его честность. п.с. зачем газпром вообще в суде принимал участие, если газпром не признаёт его полномочия и не собирается выполнять его решения?
zРадио написав:Что касается вашего определения "чушь какая" - в яблочко! Чушь - это когда "победа" в суде оборачивается необходимостью делать срочные спотовые закупки по 600 долларов за 1000 кубов, распускать садики, школы и больницы на каникулы, и призывать население "прикрутить".
Ага, стандартна зрадофільска логіка - Раша порушує закони і приписи судів з арбітражами, а винні ми.
Врун и "адвокат дьявола"!
Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!
zРадио написав:Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!
Так дали - прикрутили, хто хотів і в кого був краник, чи треба було війну оголошувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...