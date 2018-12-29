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Суд у Швейцарії зняв арешт
з активів "Газпрому"

Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:59

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  zРадио написав:Ключевая мысль в последнем предложении Еще до разбирательства было очевидно (по крайней мере всем, кто умеет думать), что Газпром не будет выполнять диспропорциональное решение в пользу Нефтегаза.

типа "решение суда мне не нравится, поэтому я не буду его выполнять"?
странно надеяться на конструктивные переговоры с компанией, которая не исполняет решение суда, вам так не кажется?
если решение суда для такой компании ничтожно, то что её заставит выполнять решения, достигнутые в ходе переговоров? это как вы знаете, что человек мошенник, но рассчитываете на его честность.
п.с. зачем газпром вообще в суде принимал участие, если газпром не признаёт его полномочия и не собирается выполнять его решения?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:05

  lapay написав:
  zРадио написав:Что касается вашего определения "чушь какая" - в яблочко! Чушь - это когда "победа" в суде оборачивается необходимостью делать срочные спотовые закупки по 600 долларов за 1000 кубов, распускать садики, школы и больницы на каникулы, и призывать население "прикрутить".

Ага, стандартна зрадофільска логіка - Раша порушує закони і приписи судів з арбітражами, а винні ми. :)


Врун и "адвокат дьявола"!

Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:15

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  zРадио написав:Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!

Так дали - прикрутили, хто хотів і в кого був краник, чи треба було війну оголошувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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