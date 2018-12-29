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zРадио написав:Ключевая мысль в последнем предложении Еще до разбирательства было очевидно (по крайней мере всем, кто умеет думать), что Газпром не будет выполнять диспропорциональное решение в пользу Нефтегаза.
типа "решение суда мне не нравится, поэтому я не буду его выполнять"? странно надеяться на конструктивные переговоры с компанией, которая не исполняет решение суда, вам так не кажется? если решение суда для такой компании ничтожно, то что её заставит выполнять решения, достигнутые в ходе переговоров? это как вы знаете, что человек мошенник, но рассчитываете на его честность. п.с. зачем газпром вообще в суде принимал участие, если газпром не признаёт его полномочия и не собирается выполнять его решения?
zРадио написав:Что касается вашего определения "чушь какая" - в яблочко! Чушь - это когда "победа" в суде оборачивается необходимостью делать срочные спотовые закупки по 600 долларов за 1000 кубов, распускать садики, школы и больницы на каникулы, и призывать население "прикрутить".
Ага, стандартна зрадофільска логіка - Раша порушує закони і приписи судів з арбітражами, а винні ми.
Врун и "адвокат дьявола"!
Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!
zРадио написав:Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!
Так дали - прикрутили, хто хотів і в кого був краник, чи треба було війну оголошувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!
Так дали - прикрутили, хто хотів і в кого був краник, чи треба було війну оголошувати?
Если уж подавали в суд (что, подчеркну, было неоднозначным решением), то нужно было:
1) тянуть вынесение решения до летнего периода, когда Газпрому тяжелее гадить в силу меньших потребностей в газе. Процессуальные возможности для этого есть;
2) приготовиться к частичному, или полному отключению подачи газа Газпромом - дать превентивную коммуникацию на ЕС о возможности срыва поставок из-за действий Газпрома, заручиться риторикой европейских потребителей о недопустимости газового шантажа, провести внутренние мероприятия, повышающие степень готовности к ограничением (а зачем нам ПХГ и собственная добывающая промышленность иначе?);
3) иметь для Газпрома предложение, чем он может закрыть штраф, кроме денег - мы в любом варианте импортируем (а значит платим живыми деньгами) 8 млрд кубов, что в деньгах за год экввалентно сумме штрафа (2,5 млрд долларов).
lapay написав:Арешт активів блокує господарчу діяльність, тому це болючий удар. До продажу майна і акцій, мабуть, не дійде, але крові ми їм добре попсуємо, поки не заплатять чи не підпишуть вигідний нам контракт.
мамкин юрист арест активов - запрет на их отчуждение третьим лицам . приведу пример - арестовали квартиру - вы можете в ней жить но продать не можете . продажу арестованного имущества осуществляет арбитражный управляющий .
4e4ensxe написав:приведу пример - арестовали квартиру - вы можете в ней жить но продать не можете .
До оборотних активів підприємства належать товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, ліквідні цінні папери, грошові кошти тощо.
Накладення арешту на всі рахунки боржника повністю паралізує його організаційну та господарську діяльність, оскільки кошти надходять на рахунок, але автоматично рух грошових коштів блокується і перерахувати з нього кошти не можливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
4e4ensxe написав:приведу пример - арестовали квартиру - вы можете в ней жить но продать не можете .
До оборотних активів підприємства належать товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, ліквідні цінні папери, грошові кошти тощо.
Накладення арешту на всі рахунки боржника повністю паралізує його організаційну та господарську діяльність, оскільки кошти надходять на рахунок, але автоматично рух грошових коштів блокується і перерахувати з нього кошти не можливо.
где вы там видели слово оборотные активы от уже лишь бы написать