Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:01

lapay написав: 4e4ensxe написав: приведу пример - арестовали квартиру - вы можете в ней жить но продать не можете . приведу пример - арестовали квартиру - вы можете в ней жить но продать не можете .



До оборотних активів підприємства належать товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, ліквідні цінні папери, грошові кошти тощо.



Накладення арешту на всі рахунки боржника повністю паралізує його організаційну та господарську діяльність, оскільки кошти надходять на рахунок, але автоматично рух грошових коштів блокується і перерахувати з нього кошти не можливо.

Газпром - это кэш-машина, получающая доходы от операционной деятельности (то есть продажи газа) преимущественно по предоплате.Даже арест его счетов не приведет к остановке операций, а только временным трудностям, которые еще и будут немедленно решены российским правительством и ЦБР.А клиенты будут продолжать платить на другие счета. И все, о чем я вел речь выше, касается лишь заграничных операций Газпрома, составляющих 40% от его общих операций. Остальное - внутренний рынок.Более того, одновременно во всех странах, где у Газпрома есть иностранные счета, они заблокированы не будут даже в головах таких бравых усмирителей агрессора, как вы.Вы сейчас снова будете меня в чем-то обвинять, но я рекомендую вам смотреть в зеркало - не я подыгрываю агрессору, разоблачая мифы о том, как легко его победить, а вы, распуская мифы о его несостоятельности и о помощи "всего мира" в противодействии ему