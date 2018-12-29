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Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:10
0mage0 написав:
Яка маячня, невже ви самі вважаєте це раціональною пропозицією - переговори з московією, закупівля газу напряму? Невже вся історія "газових" відносин Україна-московія вас нічому не навчила?
я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.
если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:22
4e4ensxe написав:
где вы там видели слово оборотные активы
от уже лишь бы написать
Я відповідав zРадио
на його спіч, що арешт рахунків не означає стягнення коштів з цих рахунків.
Не означає, але блокує господарську діяльність.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:24
zРадио написав:
Более того, одновременно во всех странах, где у Газпрома есть иностранные счета, они заблокированы не будут даже в головах таких бравых усмирителей агрессора, как вы.
Тра-та-та - поживемо-побачемо. Рішення суду все одно буле виконано, хіба що Нафтогаз не піде на мирову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:31
lapay написав:
Я відповідав zРадио на його спіч, що арешт рахунків не означає стягнення коштів з цих рахунків.
Не означає, але блокує господарську діяльність.
если говорить об аресте счетов то блокируются все выплаты по дебету счета кроме уплаты налогов, зарплаты, выплат по государственным займам
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:42
zРадио написав:
1) тянуть вынесение решения до летнего периода, когда Газпрому тяжелее гадить в силу меньших потребностей в газе. Процессуальные возможности для этого есть;
2) приготовиться к частичному, или полному отключению подачи газа Газпромом - дать превентивную коммуникацию на ЕС о возможности срыва поставок из-за действий Газпрома, заручиться риторикой европейских потребителей о недопустимости газового шантажа, провести внутренние мероприятия, повышающие степень готовности к ограничением (а зачем нам ПХГ и собственная добывающая промышленность иначе?);
3) иметь для Газпрома предложение, чем он может закрыть штраф, кроме денег - мы в любом варианте импортируем (а значит платим живыми деньгами) 8 млрд кубов, что в деньгах за год экввалентно сумме штрафа (2,5 млрд долларов).
От якби Ви цей пост написали рік назад, то ціни б Вам не було.
Проблема в тому, що аналітегов заднім розумом хоч греблю гати, а переднім - одиниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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