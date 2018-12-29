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Суд у Швейцарії зняв арешт
з активів "Газпрому"

Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"
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  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:10

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  0mage0 написав:Яка маячня, невже ви самі вважаєте це раціональною пропозицією - переговори з московією, закупівля газу напряму? Невже вся історія "газових" відносин Україна-московія вас нічому не навчила?

я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.
если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:22

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  4e4ensxe написав:где вы там видели слово оборотные активы
от уже лишь бы написать

Я відповідав zРадио на його спіч, що арешт рахунків не означає стягнення коштів з цих рахунків.
Не означає, але блокує господарську діяльність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:24

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  zРадио написав:Более того, одновременно во всех странах, где у Газпрома есть иностранные счета, они заблокированы не будут даже в головах таких бравых усмирителей агрессора, как вы.

Тра-та-та - поживемо-побачемо. Рішення суду все одно буле виконано, хіба що Нафтогаз не піде на мирову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:31

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  lapay написав:Я відповідав zРадио на його спіч, що арешт рахунків не означає стягнення коштів з цих рахунків.
Не означає, але блокує господарську діяльність.

если говорить об аресте счетов то блокируются все выплаты по дебету счета кроме уплаты налогов, зарплаты, выплат по государственным займам
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:42

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  zРадио написав:1) тянуть вынесение решения до летнего периода, когда Газпрому тяжелее гадить в силу меньших потребностей в газе. Процессуальные возможности для этого есть;

2) приготовиться к частичному, или полному отключению подачи газа Газпромом - дать превентивную коммуникацию на ЕС о возможности срыва поставок из-за действий Газпрома, заручиться риторикой европейских потребителей о недопустимости газового шантажа, провести внутренние мероприятия, повышающие степень готовности к ограничением (а зачем нам ПХГ и собственная добывающая промышленность иначе?);

3) иметь для Газпрома предложение, чем он может закрыть штраф, кроме денег - мы в любом варианте импортируем (а значит платим живыми деньгами) 8 млрд кубов, что в деньгах за год экввалентно сумме штрафа (2,5 млрд долларов).

От якби Ви цей пост написали рік назад, то ціни б Вам не було.
Проблема в тому, що аналітегов заднім розумом хоч греблю гати, а переднім - одиниці. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:55

  lapay написав:
  zРадио написав:Виноваты мы не в том, что раша нарушает законы, решения судов и ведет с нами войну, а в том, что из-за меркантильных интересов и непрофессионализма высших чиновников, мы, как страна, не можем консолидировать внутренние ресурсы, чтобы дать РФ отпор!

Так дали - прикрутили, хто хотів і в кого був краник, чи треба було війну оголошувати?


Объясни мне недалекому... если мы не покупаем стопиццот дней газ у рф и в украинских хранилищах овердофига газа, чтобы закрыть свои потребности - то зачем на спотовом рынке срочно закупать по 600+ долларов газ?
Или все же газ российский, а европейский он только на бумаге и потом?
И да, чтоб два раза не вставать, просьба объяснить принцип доставки реверсного газа из Европы, например в Запорожье, Днепр или Мариуполь 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58

Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів

  EKO написав:Объясни мне недалекому... если мы не покупаем стопиццот дней газ у рф и в украинских хранилищах овердофига газа, чтобы закрыть свои потребности - то зачем на спотовом рынке срочно закупать по 600+ долларов газ?
Или все же газ российский, а европейский он только на бумаге?

Жінці будеш тикати і дурні питання задавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:44

  EKO написав:Поясни мені недалекому ... якщо ми не купуємо стопіццот днів газ у рф і в українських сховищах овердофіга газу, щоб закрити свої потреби - то навіщо на спотовому ринку терміново закуповувати по 600+ доларів газ?
Або все ж газ російський, а європейський він тільки на папері і потім?
І так, щоб два рази не вставати, будь ласка, поясніть принцип доставки реверсного газу з Європи, наприклад в Запоріжжі, Дніпро або Маріуполь

1. Тоді суд зобов'язав Україну купувати, а московію продавати газ. На виконання рішення суду Нафтогаз перерахував гроші. Ну і розраховував на постачання газу. Газу в сховищах кількісно достатньо, але швидкість "підйому" газу зі сховищ недостатня щоб задовольнити потреби на опалення в сильні морози, тож необхідне "зовнішнє" постачання газу.
2. Фізично газ може бути як московським, так і європейським, так і (!!!) українським. Головне, що постачається він за контрактами з європейськими компаніями.
3. Про реверс - ви питаєте, чи не береться газ фізично з транзиту до Європи щоб не ганяти туди-сюди?
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:36

  Pegasmaster написав:
  0mage0 написав:Яка маячня, невже ви самі вважаєте це раціональною пропозицією - переговори з московією, закупівля газу напряму? Невже вся історія "газових" відносин Україна-московія вас нічому не навчила?

я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.
если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры.


При всем уважении, господа, чтобы на ваши вопросы с охотой отвечали, перепроверяйте их на адекватность и интеллектуальный состав.

Во-первых, на горло меня брать не нужно - пустые фразочки типа "неужели вы сами не понимаете...", "неужели история вас ничему не научила..." лучше оставить для кого-то другого.

Во-вторых, вопросы о том, как можно говорить со стороной, не уважающей и не исполняющей решения международных судов, прошу адресовать не только мне, но и чиновникам ЕС и США, которые вполне себе комфортно, без ущерба достоинству и результату, ведут переговоры с чиновниками из Украины.

УКРАИНА ВЫШЛА В "ЛИДЕРЫ" ПО ИГНОРИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-vysh ... 19341.html

Ну и в третьих, практика исполнения решений международных судов и организаций является аттрибутом субъектности и суверенитета, а не публичного имиджа. Израиль нарушает все решения ГА ООН по палестинским территориям, а США вопреки решению Международного суда не снял "ядерные" санкции с Ирана.

Не исполняют те решения, с которыми не согласны. И даже злостные уклонисты продолжают быть сторонами переговоров, и зачастую, успешных. Чтобы не было манипуляций, сразу отмечу - это я не в оправдание РФ, а к тому, чтобы у нас не было лишних иллюзий, что неисполнение решения Стокгольмского суда каким-либо образом изолирует ее, или нанесет заметный ущерб.

PS: ах, да - ретранслировать известный пропагандистский штамп "о чем говорить с варварами?" не стоило еще и потому, что на ближайший понедельник (21 января) ЕС приглашает к себе и Нефтегаз, и Газпром для переговоров. А вообще с "варварами" из Газпрома за спиной "гуманистов" из Нефтегаза ЕС ведет уже второй крупный энергетический проект - Северный поток 2, оставляя Украину в дураках!
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:50

  lapay написав:
  zРадио написав:1) тянуть вынесение решения до летнего периода, когда Газпрому тяжелее гадить в силу меньших потребностей в газе. Процессуальные возможности для этого есть;

2) приготовиться к частичному, или полному отключению подачи газа Газпромом - дать превентивную коммуникацию на ЕС о возможности срыва поставок из-за действий Газпрома, заручиться риторикой европейских потребителей о недопустимости газового шантажа, провести внутренние мероприятия, повышающие степень готовности к ограничением (а зачем нам ПХГ и собственная добывающая промышленность иначе?);

3) иметь для Газпрома предложение, чем он может закрыть штраф, кроме денег - мы в любом варианте импортируем (а значит платим живыми деньгами) 8 млрд кубов, что в деньгах за год экввалентно сумме штрафа (2,5 млрд долларов).

От якби Ви цей пост написали рік назад, то ціни б Вам не було.
Проблема в тому, що аналітегов заднім розумом хоч греблю гати, а переднім - одиниці. :)


Вообще-то я только с мая 2018-го комментирую :mrgreen: Но уже в июне 2018-го писал и о том, что СП2 будет построен, и о том, что долг Газпрома останется виртуальным во всех случах, кроме подписания пакетного соглашения о закупке и транзите. Читайте и не говорите потом, что вас не предупреждали:
У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"
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