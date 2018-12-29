Додано: Суб 19 січ, 2019 18:36

Pegasmaster написав: 0mage0 написав: Яка маячня, невже ви самі вважаєте це раціональною пропозицією - переговори з московією, закупівля газу напряму? Невже вся історія "газових" відносин Україна-московія вас нічому не навчила? Яка маячня, невже ви самі вважаєте це раціональною пропозицією - переговори з московією, закупівля газу напряму? Невже вся історія "газових" відносин Україна-московія вас нічому не навчила?

я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.

если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры. я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры.

При всем уважении, господа, чтобы на ваши вопросы с охотой отвечали, перепроверяйте их на адекватность и интеллектуальный состав.Во-первых, на горло меня брать не нужно - пустые фразочки типа "неужели вы сами не понимаете...", "неужели история вас ничему не научила..." лучше оставить для кого-то другого.Во-вторых, вопросы о том, как можно говорить со стороной, не уважающей и не исполняющей решения международных судов, прошу адресовать не только мне, но и чиновникам ЕС и США, которые вполне себе комфортно, без ущерба достоинству и результату, ведут переговоры с чиновниками из Украины.УКРАИНА ВЫШЛА В "ЛИДЕРЫ" ПО ИГНОРИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКАНу и в третьих, практика исполнения решений международных судов и организаций является аттрибутом субъектности и суверенитета, а не публичного имиджа. Израиль нарушает все решения ГА ООН по палестинским территориям, а США вопреки решению Международного суда не снял "ядерные" санкции с Ирана.Не исполняют те решения, с которыми не согласны. И даже злостные уклонисты продолжают быть сторонами переговоров, и зачастую, успешных. Чтобы не было манипуляций, сразу отмечу - это я не в оправдание РФ, а к тому, чтобы у нас не было лишних иллюзий, что неисполнение решения Стокгольмского суда каким-либо образом изолирует ее, или нанесет заметный ущерб.PS: ах, да - ретранслировать известный пропагандистский штамп "о чем говорить с варварами?" не стоило еще и потому, что на ближайший понедельник (21 января) ЕС приглашает к себе и Нефтегаз, и Газпром для переговоров. А вообще с "варварами" из Газпрома за спиной "гуманистов" из Нефтегаза ЕС ведет уже второй крупный энергетический проект - Северный поток 2, оставляя Украину в дураках!