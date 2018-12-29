я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.
если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:10
Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів
я задал похожие вопросы. по-моему, ответ и так очевиден.
если решение суда не имеет веса, какие уж тут переговоры.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:22
Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів
Я відповідав zРадио на його спіч, що арешт рахунків не означає стягнення коштів з цих рахунків.
Не означає, але блокує господарську діяльність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:24
Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів
Тра-та-та - поживемо-побачемо. Рішення суду все одно буле виконано, хіба що Нафтогаз не піде на мирову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:31
Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:42
Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів
От якби Ви цей пост написали рік назад, то ціни б Вам не було.
Проблема в тому, що аналітегов заднім розумом хоч греблю гати, а переднім - одиниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:55
Объясни мне недалекому... если мы не покупаем стопиццот дней газ у рф и в украинских хранилищах овердофига газа, чтобы закрыть свои потребности - то зачем на спотовом рынке срочно закупать по 600+ долларов газ?
Или все же газ российский, а европейский он только на бумаге и потом?
И да, чтоб два раза не вставать, просьба объяснить принцип доставки реверсного газа из Европы, например в Запорожье, Днепр или Мариуполь
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:58
Re: Суд у Швейцарії зняв арешт з активів
Жінці будеш тикати і дурні питання задавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:44
1. Тоді суд зобов'язав Україну купувати, а московію продавати газ. На виконання рішення суду Нафтогаз перерахував гроші. Ну і розраховував на постачання газу. Газу в сховищах кількісно достатньо, але швидкість "підйому" газу зі сховищ недостатня щоб задовольнити потреби на опалення в сильні морози, тож необхідне "зовнішнє" постачання газу.
2. Фізично газ може бути як московським, так і європейським, так і (!!!) українським. Головне, що постачається він за контрактами з європейськими компаніями.
3. Про реверс - ви питаєте, чи не береться газ фізично з транзиту до Європи щоб не ганяти туди-сюди?
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:36
При всем уважении, господа, чтобы на ваши вопросы с охотой отвечали, перепроверяйте их на адекватность и интеллектуальный состав.
Во-первых, на горло меня брать не нужно - пустые фразочки типа "неужели вы сами не понимаете...", "неужели история вас ничему не научила..." лучше оставить для кого-то другого.
Во-вторых, вопросы о том, как можно говорить со стороной, не уважающей и не исполняющей решения международных судов, прошу адресовать не только мне, но и чиновникам ЕС и США, которые вполне себе комфортно, без ущерба достоинству и результату, ведут переговоры с чиновниками из Украины.
УКРАИНА ВЫШЛА В "ЛИДЕРЫ" ПО ИГНОРИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Ну и в третьих, практика исполнения решений международных судов и организаций является аттрибутом субъектности и суверенитета, а не публичного имиджа. Израиль нарушает все решения ГА ООН по палестинским территориям, а США вопреки решению Международного суда не снял "ядерные" санкции с Ирана.
Не исполняют те решения, с которыми не согласны. И даже злостные уклонисты продолжают быть сторонами переговоров, и зачастую, успешных. Чтобы не было манипуляций, сразу отмечу - это я не в оправдание РФ, а к тому, чтобы у нас не было лишних иллюзий, что неисполнение решения Стокгольмского суда каким-либо образом изолирует ее, или нанесет заметный ущерб.
PS: ах, да - ретранслировать известный пропагандистский штамп "о чем говорить с варварами?" не стоило еще и потому, что на ближайший понедельник (21 января) ЕС приглашает к себе и Нефтегаз, и Газпром для переговоров. А вообще с "варварами" из Газпрома за спиной "гуманистов" из Нефтегаза ЕС ведет уже второй крупный энергетический проект - Северный поток 2, оставляя Украину в дураках!
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:50
Вообще-то я только с мая 2018-го комментирую Но уже в июне 2018-го писал и о том, что СП2 будет построен, и о том, что долг Газпрома останется виртуальным во всех случах, кроме подписания пакетного соглашения о закупке и транзите. Читайте и не говорите потом, что вас не предупреждали:
У Німеччині почали укладання труб для "Північного потоку-2"
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