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Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Суд кантону Цуг 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.
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