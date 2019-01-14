Колишню працівницю одного з полтавських банків підозрюють у привласненні коштів померлих клієнтів. Вона встигла незаконно перевести на свій рахунок більше 50 тис.грн.
Дивися повний текст Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49
Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
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Дивися повний текст Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49
Сколько раз говорили: красть надо вагонами! И тогда никто ничего не найдёт.
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