|
|
|
Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Колишню працівницю одного з полтавських банків підозрюють у привласненні коштів померлих клієнтів. Вона встигла незаконно перевести на свій рахунок більше 50 тис.грн.
Дивися повний текст Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86780
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49
Сколько раз говорили: красть надо вагонами! И тогда никто ничего не найдёт.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:21
Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8306
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3382 раз.
- Подякували: 1703 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:42
никому ... висят годами ...
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35559
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5660 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:08
rjkz написав:
Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?
Стаття 1277. Відумерлість спадщини
...
3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
-
PasserBy
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 04.01.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:45
PasserBy написав: rjkz написав:
Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?
Стаття 1277. Відумерлість спадщини
...
3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
И как это реализуется на практике?
Это относится только к недвиге или счетам в банках тоже?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8306
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3382 раз.
- Подякували: 1703 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|