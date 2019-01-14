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Працівниця банку крала
депозити мертвих клієнтів

Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49

Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
Колишню працівницю одного з полтавських банків підозрюють у привласненні коштів померлих клієнтів. Вона встигла незаконно перевести на свій рахунок більше 50 тис.грн.

Дивися повний текст Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49

Сколько раз говорили: красть надо вагонами! И тогда никто ничего не найдёт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:21

Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:42

никому ... висят годами ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:08

  rjkz написав:Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?


Стаття 1277. Відумерлість спадщини
...
3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:45

  PasserBy написав:
  rjkz написав:Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?


Стаття 1277. Відумерлість спадщини
...
3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.


И как это реализуется на практике?
Это относится только к недвиге или счетам в банках тоже?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:46

  rjkz написав:Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?

IMPRINTER верно ответил, вклады обычно висят годами, т.е вклады остаются в банке.
Насчет недвижимого имущества, то это имущество может признаваться вымороченным, согласно действующего законодательства.
YKK
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 16:23

  YKK написав:
  rjkz написав:Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?

IMPRINTER верно ответил, вклады обычно висят годами, т.е вклады остаются в банке.
Насчет недвижимого имущества, то это имущество может признаваться вымороченным, согласно действующего законодательства.


То есть, деньги навсегда остаются в банке.
Какие последствия у вымороченного жилья?
rjkz
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