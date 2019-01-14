Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів

Додано: Суб 19 січ, 2019 19:51

rjkz написав: YKK написав: rjkz написав: Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования? Интересно, а кому достаются вклады и недвижимое имущество, на которые не были предъявлены права наследования?

IMPRINTER верно ответил, вклады обычно висят годами, т.е вклады остаются в банке.

Насчет недвижимого имущества, то это имущество может признаваться вымороченным, согласно действующего законодательства. IMPRINTER верно ответил, вклады обычно висят годами, т.е вклады остаются в банке.Насчет недвижимого имущества, то это имущество может признаваться вымороченным, согласно действующего законодательства.



То есть, деньги навсегда остаются в банке.

Какие последствия у вымороченного жилья? То есть, деньги навсегда остаются в банке.Какие последствия у вымороченного жилья?

Ну можно сказать и так, дело в том, что банк ничего не может сделать с такими "спящими" вкладами или текущими счетами, по которым нет движения, но на которых есть остатки средств. В некоторых случаях, если предусмотрено договором банковского обслуживания, банки берут комиссию, за обслуживание неактивного счета, что-бы обнулить текущий счет и благополучно закрыть его через 3 года. Раньше это была проблема для банков. Как сейчас обстоят дела не знаю, но вроде бы ничего не изменилось. У северных соседей бродят идеи национализировать все невостребованные вклады, а учитывая стремления наших властей "собезьянничать" все или многие идеи соседей, такое может появится и у нас.По вымороченному имуществу все просто. После признания его судом таковым, оно переходит в собственность территориальной громады.