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Працівниця банку крала
депозити мертвих клієнтів

Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:05

Re: Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів

  rjkz написав:То есть, деньги банку навсегда.
Ну хорошо, громада - как имеет право распорядиться этим жжильем? Предоставить лицам, приближенным к императору?

Обычно такое жилье получает статус социального и передается в найм или продается на торгах. Но это в теории. На практике, наверное как сказали Вы.
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