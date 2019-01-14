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Працівниця банку крала депозити мертвих клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:05
rjkz написав:
То есть, деньги банку навсегда.
Ну хорошо, громада - как имеет право распорядиться этим жжильем? Предоставить лицам, приближенным к императору?
Обычно такое жилье получает статус социального и передается в найм или продается на торгах. Но это в теории. На практике, наверное как сказали Вы.
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