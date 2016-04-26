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Подарунки депутатам "

Подарунки депутатам "
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:58

Подарунки депутатам "

https://panoram.com.ua/news/kozhnomu-deputatuimeninniku-shveytsarsyki/
Ось на що йдуть податки полтавчаню Дуже сумно.
Невже доходи депутата не дозволяють самому купити собі годинник.
Комусь грамоту, а комусь годинник. Причому не вітчизняного виробництва, а швейцарський.
Нашій людині хіба що якусь копію швейцарських годинників по кишені. Хоча і не зовсім по кишені. Знайшла сайт копій швейцарських годинників в Україні (https://www.kronos-shop.com.ua). Так там копія теж буде не дешево, десь від 2000-3000 грн. Хоча мабуть назбирати можна. На вигляд гарні. Ніхто не користувався копіями? Питання не до депутатів.
Приємно, що хоч у якихось магазинах продавці орієнтуються на покупців із різним рівнем матеріальних можливостей і не обманюють їх і чесно розповідають, що моделі годинників створюються із не дорогих, але не меньш якісних матеріалів.
albert83
 
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