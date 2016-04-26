Подарунки депутатам "

Ось на що йдуть податки полтавчаню Дуже сумно.
Невже доходи депутата не дозволяють самому купити собі годинник.
Комусь грамоту, а комусь годинник. Причому не вітчизняного виробництва, а швейцарський.
Нашій людині хіба що якусь копію швейцарських годинників по кишені. Хоча і не зовсім по кишені. Знайшла сайт копій швейцарських годинників в Україні (
Приємно, що хоч у якихось магазинах продавці орієнтуються на покупців із різним рівнем матеріальних можливостей і не обманюють їх і чесно розповідають, що моделі годинників створюються із не дорогих, але не меньш якісних матеріалів.