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Вісім екологічних
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Вісім екологічних проблем України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:17

Вісім екологічних проблем України

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Україна відзначить День охорони довкілля. "Коментарі" з'ясували, що в країні потрібно рятувати в першу чергу...

Дивися повний текст Вісім екологічних проблем України.
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