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Глава "Нафтогазу" назвав суму втрат від газового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Газовий контракт від 2010 року з Росією коштував Україні безповоротних втрат 32 млрд доларів.
Дивися повний текст Глава \"Нафтогазу\" назвав суму втрат від газового контракту 2009 року
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:26
Надо срочно выдать Коболеву 1% от спасённых 94,7 млрд. долларов!
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