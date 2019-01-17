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Глава "Нафтогазу"
назвав суму втрат від газового...

Глава "Нафтогазу" назвав суму втрат від газового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:25

Глава "Нафтогазу" назвав суму втрат від газового...

Пропонуємо до обговорення:
Газовий контракт від 2010 року з Росією коштував Україні безповоротних втрат 32 млрд доларів.

Дивися повний текст Глава \"Нафтогазу\" назвав суму втрат від газового контракту 2009 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:26

Надо срочно выдать Коболеву 1% от спасённых 94,7 млрд. долларов!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:03

Даю ложку к обеду (с)
Буквально вчера делал анализ, какой сейчас была бы цена газа, если бы продолжали действовать условия контракта Тимошенко-путина (возможно, кто-то уже успел прочитать на ветке Газовий ринок в контексті).

Причины возвращения к сабжу следующие:
1) активный пиар сторонников Тимошенко - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем у словаков.
2) активный пиар сторонников Порошенко, включая Коболева - мол, Украина от газовых контрактов 2009-го потеряла стотыщмиллионов.
3) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.

Итак, для начала - полный текст контракта здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/

Формула:
Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:

Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;
Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;
G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);
M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).

В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:

G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;
М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.

Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).

Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов.

Это в точности соответствует текущим ценам закупки.

Выводы:
- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы не платили меньше;
- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический, нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;
- ну и в третьих, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко, Гройсмана и Коболева - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

В общем, рыльце в пушку и у одних, и у других, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:33

это каких потерь? покупка на 30% ниже спотовых европейских цен, это безвозвратная потеря? а сейчас, по рыночной спотовой цене....дороже на 30%, это какие потери? петросян с задраной шаровариной, тьху
dramiel87
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:20

судя по тому что суд отменил приговор "злочынной влады" Юлии Тимощенко, то вероятней всего Коболев врёт...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:47

Новый русский во дворе дома по мобильному телефону очень эмоционально обсуждает какой-то контракт. В расстройстве швыряет телефон об асфальт: «Вот ….., ... …. …, , сто тысяч баксов потерял!».
Рядом на скамейке сидит бомж, допивает пиво из вытащенной из урны бутылки, и тоже вступает в разговор: «А я столько каждый день теряю».
cisukr
 
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