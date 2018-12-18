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Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38
Пропонуємо до обговорення:
У Києві заробляють учетверо більше, ніж у Київській області.
Дивися повний текст Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської області
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38
А почему не в десятеро больше?
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