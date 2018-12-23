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Кияни заробляють учетверо
більше від жителів Київської...

Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38

Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві заробляють учетверо більше, ніж у Київській області.

Дивися повний текст Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської області.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38

А почему не в десятеро больше?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:08

в 2017 році кияни заробили ... 118 тис. грн на одну людину.

у Київській області ... 50,6 тис. грн на одну людину

Виходить у 2.33 разу більше, а не вчетверо...
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:09

  LOKY написав:А почему не в десятеро больше?


потому шо кияне а не нью йорковчане
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 09:03

  LOKY написав:А почему не в десятеро больше?

Цифры приведены без учёта Лондонской, Швейцарской, Германской, Испанской, Кипрской, Панамской,.... регистрации.
:mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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