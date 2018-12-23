У Києві заробляють учетверо більше, ніж у Київській області.
Дивися повний текст Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської області.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:38
Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни заробляють учетверо більше від жителів Київської області.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:08
Виходить у 2.33 разу більше, а не вчетверо...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:09
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 19 січ, 2019 09:03
Цифры приведены без учёта Лондонской, Швейцарской, Германской, Испанской, Кипрской, Панамской,.... регистрации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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