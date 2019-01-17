Про це Коболєв заявив на брифінгу у п’ятницю.
Дивися повний текст Коболєв: \"Газпром\" може припинити транзит газу через Україну.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:21
Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв: \"Газпром\" може припинити транзит газу через Україну.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:35
Никто никому ничего не должен.
У нашей страны достаточно возможностей быть успешной, только нужно захотеть.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:36
Кто то может объяснить почему Газпром контролирует транзит газа через Украину? Почему Газпром/Россия продает услугу транзита газа на территории Украины?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:43
А можно Газпром будет спотово поставлять газ на ГВС на границе с Украиной, а там пусть европейские компании с Нафтогазом договариваются между собой как его транспортировать? Можно создать что-то вроде РосУкрЭнерго, только теперь ЕвроУкрЭнерго,- новую компанию, которая будет покупать газ у Газпрома, договариваться за транзит с Нафтогазом и продавать его в Европу.
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