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Коболєв: "Газпром" може припинити
транзит газу через Україну

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:21

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це Коболєв заявив на брифінгу у п’ятницю.

Дивися повний текст Коболєв: \"Газпром\" може припинити транзит газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:21

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Тавишо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:35

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У нашей страны достаточно возможностей быть успешной, только нужно захотеть.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:36

Кто то может объяснить почему Газпром контролирует транзит газа через Украину? Почему Газпром/Россия продает услугу транзита газа на территории Украины?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:43

А можно Газпром будет спотово поставлять газ на ГВС на границе с Украиной, а там пусть европейские компании с Нафтогазом договариваются между собой как его транспортировать? Можно создать что-то вроде РосУкрЭнерго, только теперь ЕвроУкрЭнерго,- новую компанию, которая будет покупать газ у Газпрома, договариваться за транзит с Нафтогазом и продавать его в Европу.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:04

Газ

Moimir Я точно не уверен, но по-моему это их газ и они его как хотят так и доставляют. А Европе глубоко насрать, как газ окажется у них в хранилищах, так же как и на Украину.
mut6ko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:08

Re: Коболєв:

  tatarinov09101985 написав:Можно создать что-то вроде РосУкрЭнерго, только теперь ЕвроУкрЭнерго,- новую компанию, которая будет покупать газ у Газпрома, договариваться за транзит с Нафтогазом и продавать его в Европу.

вероятно как-то так и будет после завершения действующего контракта
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:30

  Pegasmaster написав:
  tatarinov09101985 написав:Можно создать что-то вроде РосУкрЭнерго, только теперь ЕвроУкрЭнерго,- новую компанию, которая будет покупать газ у Газпрома, договариваться за транзит с Нафтогазом и продавать его в Европу.

вероятно как-то так и будет после завершения действующего контракта


Газпром никогда не будет продавать на украино-российской границе газ для Европы. Мы это уже проходили и в 2005-м, и в 2008-м.

Тогда у нас было больше влияния, как у транзитера 90% всех поставок РФ в Европу, но мы все равно не смогли навязать свои правила.

Что действительно возможно, так это покупка по споту газа для собственных нужд (8-10 млрд кубов в год). Но такие немаленькие объемы выгоднее закупать по долгосрочному контракту
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:39

  Pegasmaster написав:
  tatarinov09101985 написав:Можно создать что-то вроде РосУкрЭнерго, только теперь ЕвроУкрЭнерго,- новую компанию, которая будет покупать газ у Газпрома, договариваться за транзит с Нафтогазом и продавать его в Европу.

вероятно как-то так и будет после завершения действующего контракта

Дело за малым - найти в Европе экономического агента, способного оплатить оставшиеся примерно 30 млрд. м3 в год транзита через ГТС, после того как через Германию пойдет 55 м3 через СП-2 и еще 17 млрд. через ТП. И готового вложить в ГТС 5+ млрд. ЕВРО на ее модернизацию.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:56

Тут недавно была статья про то что порошенко рассказывал о перемоге, про то что мы меньше стали потреблять газ. Мой комментарий еще под статьей удалили.
Прекрашение транзита газа это тоже победа?
p_a_l
 
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