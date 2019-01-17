RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв: "Газпром" може припинити
транзит газу через Україну

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

Re: Коболєв:

  p_a_l написав:Тут недавно была статья про то что порошенко рассказывал о перемоге, про то что мы меньше стали потреблять газ. Мой комментарий еще под статьей удалили.
Прекрашение транзита газа это тоже победа?


Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши. :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:17

транзит через Украину будет зависить от адекватности украинской власти после выборов...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 06.08.08
Подякував: 222 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
R2 » П'ят 18 січ, 2019 12:23
0 17
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 12:23
R2
ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через... 1, 2, 3
R2 » Чет 17 січ, 2019 10:17
21 944
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 11:01
lapay
Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:02
47 1990
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 10:48
Imp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.