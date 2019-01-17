Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58
Re: Коболєв:
Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:17
транзит через Украину будет зависить от адекватности украинской власти после выборов...
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