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Коболєв: "Газпром" може припинити
транзит газу через Україну

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

Re: Коболєв:

  p_a_l написав:Тут недавно была статья про то что порошенко рассказывал о перемоге, про то что мы меньше стали потреблять газ. Мой комментарий еще под статьей удалили.
Прекрашение транзита газа это тоже победа?


Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши. :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:20

Газпром никогда не будет продавать на украино-российской границе газ для Европы. Мы это уже проходили и в 2005-м, и в 2008-м.
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Больше 40 лет Газпром продает газ европейским потребителям по долгосрочным (10 и больше лет) контрактам. По условиям этих контрактов Газпром сдаёт газ покупателю на его границе, а все сложности и риски транзита через все страны берёт на себя. Сроки контрактов, заключённых до 2010 года, истекают к 2020 году. Именно поэтому Газпром заключил с Нафтогазом договор на транзит на 10 лет, а не на 5, не на 8, и не 12 лет. Вот почему в 2005-м, и в 2008-м годах на предложения Украины разорвать действующие контракты и продавать газ на украино-российской границе И Газпром и его покупатели крутили пальем у виска.
С 2020 года новая структура контрактов. Весь газ для Германии, Чехии, Австрии, Голландии, Франции и некоторых других стран Газпром транспортирует по СП-1 и СП-2 и сдает европейским покупателям в Грайсфальде. Газ для Польши Газпром транспортирует через Белоруссию и сдает на границе. Транзит газа через Польшу в Германию исчезает.
Газ для Турции, Болгарии, Греции, Сербии Газпром транспортирует через Турецкий поток и сдаёт покупателям в Люлебургазе.
Теоретически с 2020 года на украино-российской границе Газпром может продать газ Украине, Словакии, Венгрии, Румынии, и не обязательно, что по долгосрочным контрактам. За эти объёмы Нафтогазу и стоит побороться, ибо у этих стран есть альтернативы.
Словакия и Венгрия граничат с Австрией и могут закупать газ с австрийского хаба, либо же перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Румыния может перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Когда Евросоюз и Путин говорят о сохранении транзита газа через Украину, они имеют в виду именно Словакию, Венгрию и Румынию. Остальной транзит газа отпадёт, хоть ты лопни.
cisukr
 
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