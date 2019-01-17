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Коболєв: "Газпром" може припинити
транзит газу через Україну

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

Re: Коболєв:

  p_a_l написав:Тут недавно была статья про то что порошенко рассказывал о перемоге, про то что мы меньше стали потреблять газ. Мой комментарий еще под статьей удалили.
Прекрашение транзита газа это тоже победа?


Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши. :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:20

Газпром никогда не будет продавать на украино-российской границе газ для Европы. Мы это уже проходили и в 2005-м, и в 2008-м.
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Больше 40 лет Газпром продает газ европейским потребителям по долгосрочным (10 и больше лет) контрактам. По условиям этих контрактов Газпром сдаёт газ покупателю на его границе, а все сложности и риски транзита через все страны берёт на себя. Сроки контрактов, заключённых до 2010 года, истекают к 2020 году. Именно поэтому Газпром заключил с Нафтогазом договор на транзит на 10 лет, а не на 5, не на 8, и не 12 лет. Вот почему в 2005-м, и в 2008-м годах на предложения Украины разорвать действующие контракты и продавать газ на украино-российской границе И Газпром и его покупатели крутили пальем у виска.
С 2020 года новая структура контрактов. Весь газ для Германии, Чехии, Австрии, Голландии, Франции и некоторых других стран Газпром транспортирует по СП-1 и СП-2 и сдает европейским покупателям в Грайсфальде. Газ для Польши Газпром транспортирует через Белоруссию и сдает на границе. Транзит газа через Польшу в Германию исчезает.
Газ для Турции, Болгарии, Греции, Сербии Газпром транспортирует через Турецкий поток и сдаёт покупателям в Люлебургазе.
Теоретически с 2020 года на украино-российской границе Газпром может продать газ Украине, Словакии, Венгрии, Румынии, и не обязательно, что по долгосрочным контрактам. За эти объёмы Нафтогазу и стоит побороться, ибо у этих стран есть альтернативы.
Словакия и Венгрия граничат с Австрией и могут закупать газ с австрийского хаба, либо же перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Румыния может перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Когда Евросоюз и Путин говорят о сохранении транзита газа через Украину, они имеют в виду именно Словакию, Венгрию и Румынию. Остальной транзит газа отпадёт, хоть ты лопни.
cisukr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:14

Re: Коболєв:

  cisukr написав:Словакия и Венгрия граничат с Австрией и могут закупать газ с австрийского хаба, либо же перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Румыния может перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.


Ага, перезаключат. Особенно когда коболевы цену за этот самый транзит никак не сложат :evil: В нормальных странах планирование поставок на 10-20 лет вперед и не в последний день, 31 декабря.
Где они заключат договор - на поставку со той стороны, где все составляющие известны и просчитаны еще вчера или с той, где ничего не известно и не прогнозировано будет до лета 2019 года точно? А если учитывать еще и политические риски? :?
Если получится договориться и загрузить трубу хотя бы на 20% от пропускной ее мощности это будет фантастика. Мое личное мнение, 15-20 миллиардов транзита в 2020 году, что бы закачать минимальный резерв в наши хранилища для пиковых потребностей ЕС в морозы. Не более.
Залесье сделает все, что бы так и было.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:51

К моменту окончания транзита толстенький колобок будет уже у мамы в Америке осваивать собственноручно выписанную премию и ржать над лохами у которых он законно увёл миллионы баксов.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:23

Re: Коболєв:

Коболев пугает украинцев долларом по 60 в случае снижения цен на газ
19.01.19 15:59

Снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен, тогда и это (обещания снизить цену на газ – Ред.) очень быстро закончатся", - сказал он.

Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно. "Дешевый газ – это те "бусы" (средство заманивания – Ред.), которыми нас очень долго держали в этой "петле" и вытягивали из нас намного больше денег, чем стоили эти "бусы"", - сказал Коболев
Натрапив на таке, так ось, за бездіяльність майже 4 років, треба його не випускати з країни, а провести розслідування і покарати, за те що не збільшили своє газодобування, на цьому ціна би не зростала, а зараз опиняємось в залежності знову від Газпрому і які втрати понесе Україна в майбутньому за бездарну роботу управління. А ціни на газ ска підвищувати гарзді, дочекаєтесь за всіма "Всевидяче Око" слідкує.
Перес де Куэльяр
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