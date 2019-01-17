Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:20

Газпром никогда не будет продавать на украино-российской границе газ для Европы. Мы это уже проходили и в 2005-м, и в 2008-м.

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Больше 40 лет Газпром продает газ европейским потребителям по долгосрочным (10 и больше лет) контрактам. По условиям этих контрактов Газпром сдаёт газ покупателю на его границе, а все сложности и риски транзита через все страны берёт на себя. Сроки контрактов, заключённых до 2010 года, истекают к 2020 году. Именно поэтому Газпром заключил с Нафтогазом договор на транзит на 10 лет, а не на 5, не на 8, и не 12 лет. Вот почему в 2005-м, и в 2008-м годах на предложения Украины разорвать действующие контракты и продавать газ на украино-российской границе И Газпром и его покупатели крутили пальем у виска.

С 2020 года новая структура контрактов. Весь газ для Германии, Чехии, Австрии, Голландии, Франции и некоторых других стран Газпром транспортирует по СП-1 и СП-2 и сдает европейским покупателям в Грайсфальде. Газ для Польши Газпром транспортирует через Белоруссию и сдает на границе. Транзит газа через Польшу в Германию исчезает.

Газ для Турции, Болгарии, Греции, Сербии Газпром транспортирует через Турецкий поток и сдаёт покупателям в Люлебургазе.

Теоретически с 2020 года на украино-российской границе Газпром может продать газ Украине, Словакии, Венгрии, Румынии, и не обязательно, что по долгосрочным контрактам. За эти объёмы Нафтогазу и стоит побороться, ибо у этих стран есть альтернативы.

Словакия и Венгрия граничат с Австрией и могут закупать газ с австрийского хаба, либо же перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.

Румыния может перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.

Когда Евросоюз и Путин говорят о сохранении транзита газа через Украину, они имеют в виду именно Словакию, Венгрию и Румынию. Остальной транзит газа отпадёт, хоть ты лопни.