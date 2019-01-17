Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58
Re: Коболєв:
Еще какая, Кобелеву надо организовать очередной иск на 100500 млрд.грн тогда Газпром точно станет в переговорах участвовать, а вообще зачем Украине агрессивный газ, лучше покупать нормальный у Словакии или Польши.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:20
Газпром никогда не будет продавать на украино-российской границе газ для Европы. Мы это уже проходили и в 2005-м, и в 2008-м.
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Больше 40 лет Газпром продает газ европейским потребителям по долгосрочным (10 и больше лет) контрактам. По условиям этих контрактов Газпром сдаёт газ покупателю на его границе, а все сложности и риски транзита через все страны берёт на себя. Сроки контрактов, заключённых до 2010 года, истекают к 2020 году. Именно поэтому Газпром заключил с Нафтогазом договор на транзит на 10 лет, а не на 5, не на 8, и не 12 лет. Вот почему в 2005-м, и в 2008-м годах на предложения Украины разорвать действующие контракты и продавать газ на украино-российской границе И Газпром и его покупатели крутили пальем у виска.
С 2020 года новая структура контрактов. Весь газ для Германии, Чехии, Австрии, Голландии, Франции и некоторых других стран Газпром транспортирует по СП-1 и СП-2 и сдает европейским покупателям в Грайсфальде. Газ для Польши Газпром транспортирует через Белоруссию и сдает на границе. Транзит газа через Польшу в Германию исчезает.
Газ для Турции, Болгарии, Греции, Сербии Газпром транспортирует через Турецкий поток и сдаёт покупателям в Люлебургазе.
Теоретически с 2020 года на украино-российской границе Газпром может продать газ Украине, Словакии, Венгрии, Румынии, и не обязательно, что по долгосрочным контрактам. За эти объёмы Нафтогазу и стоит побороться, ибо у этих стран есть альтернативы.
Словакия и Венгрия граничат с Австрией и могут закупать газ с австрийского хаба, либо же перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Румыния может перезаключить контракт с Газпромом с транзитом через Украину.
Когда Евросоюз и Путин говорят о сохранении транзита газа через Украину, они имеют в виду именно Словакию, Венгрию и Румынию. Остальной транзит газа отпадёт, хоть ты лопни.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:14
Re: Коболєв:
Ага, перезаключат. Особенно когда коболевы цену за этот самый транзит никак не сложат В нормальных странах планирование поставок на 10-20 лет вперед и не в последний день, 31 декабря.
Где они заключат договор - на поставку со той стороны, где все составляющие известны и просчитаны еще вчера или с той, где ничего не известно и не прогнозировано будет до лета 2019 года точно? А если учитывать еще и политические риски?
Если получится договориться и загрузить трубу хотя бы на 20% от пропускной ее мощности это будет фантастика. Мое личное мнение, 15-20 миллиардов транзита в 2020 году, что бы закачать минимальный резерв в наши хранилища для пиковых потребностей ЕС в морозы. Не более.
Залесье сделает все, что бы так и было.
Додано: Суб 19 січ, 2019 10:51
К моменту окончания транзита толстенький колобок будет уже у мамы в Америке осваивать собственноручно выписанную премию и ржать над лохами у которых он законно увёл миллионы баксов.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:23
Re: Коболєв:
Натрапив на таке, так ось, за бездіяльність майже 4 років, треба його не випускати з країни, а провести розслідування і покарати, за те, що не збільшили власне українське газовидобування, на цьому ціна би не зростала. А зараз знову опиняємось в залежності від Газпрому і які втрати понесе Україна в майбутньому за бездарну роботу управління. Невже не прораховували такі наслідки? ГТС на металобрухт? За це мають понести відповідальність, бо таку халатність ні на що не спишеш. А ціни на газ, ска підвищувати гаразді, дочекаєтесь, за всіма "Всевидяче Око" слідкує і прийде до вас кара Божа.
Додано: Нед 20 січ, 2019 08:50
250 млрд грн прибуток трьох державних компаній які викачивають кошти з карману українців (при ціні газа від 300 до 500 долл)
не спілкуюсь з порохоботами
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