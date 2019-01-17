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Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це Коболєв заявив на брифінгу у п’ятницю.
Дивися повний текст Коболєв: \"Газпром\" може припинити транзит газу через Україну
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