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Коболєв: "Газпром" може припинити
транзит газу через Україну

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:23

Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це Коболєв заявив на брифінгу у п’ятницю.

Дивися повний текст Коболєв: \"Газпром\" може припинити транзит газу через Україну.
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