Національний банк прогнозує сповільнення інфляції в Україні в поточному році до менше 7% з 9,8% в 2018 році.
Дивися повний текст Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін в Україні.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58
Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін в Україні
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Дивися повний текст Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін в Україні.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58
а кто обращает внимание на слова балаболов - руководство НБУ и кто им верит ? еще не сбылся НИ ОДИН прогноз, который давал НБУ, готов поспорить с НБУ, что и в этом году, его прогноз выполнен не будет.
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