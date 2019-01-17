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Нацбанк дав прогноз щодо
зростання цін в Україні

Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк прогнозує сповільнення інфляції в Україні в поточному році до менше 7% з 9,8% в 2018 році.

Дивися повний текст Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:58

а кто обращает внимание на слова балаболов - руководство НБУ и кто им верит ? еще не сбылся НИ ОДИН прогноз, который давал НБУ, готов поспорить с НБУ, что и в этом году, его прогноз выполнен не будет.
lwa
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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