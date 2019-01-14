За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень

Додано: Суб 19 січ, 2019 10:48

rjkz написав: Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"! Как представлю сколько миллиардов в эту антикоррупционную машину вливается, а на выходе АЖЖЖЖЖЖ 5 штук баксов. "Перемогамыздобулы"!

Интересно, а Вы думаете, что в условиях тотальной разрухи, войны, уничтожения, бегства населения,.... - откуда такой рост?Вернёмся к цифрам:1. Только у Зварыча официально подняли 3 миллиона долларов кешем.2. Уже приводились официальные цифры: ликвидация одного "успешного" мелкого(районного пошива) это возврат достойной пенсии 200 000 города.3. Если не "Савченко", то стоит раздавать пенсионерам нарезное оружие(предпочтительно с оптикой) с правом восстановления Законности на территории Украины.4. Только по "делу" "Бриллиантовых прокуроров" цифиря зашкаливают к бюджету Киева.5. Контрабанда, сигареты, алкоголь, автомобили, уголь, газ, янтарь, лес, литий, марганец, железная руда, металлургия, коксохимия, машиностроение, "коммунальные приколы", "застройщики", банковские "непонятки", торговля протухшими товарами под видом "Кошерной пищи", подделки продуктов, отравления детей, медицинские поборы без допуска к медицине,........6. Военное положение, без наведения порядка с криминалом, на подконтрольной территории,.......7. Воровство на поставках в ВС.(как ни дико, не просто "рюкзаков"....)....................................................................А в это время голодных углекопов силой загоняют в шахты, где они по 5 месяцев не могут получить минимальную заработную плату.(шахты казённые)- Ох и мутные дела, говорить страшно, не то, что цифры оглашать. "Без берданки не разобраться."Наследник "Лёни Космоса" последний раз "засветился" в Испании - с официальными цифирями сравнимыми с "помощью МВФ"......- Украине. А копнуть стоит гораздо дальше "Лазаренко".