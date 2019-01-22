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Валютний all inclusive: що
дасть народу новий закон про...

Валютний all inclusive: що дасть народу новий закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:05

Валютний all inclusive: що дасть народу новий закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Зможемо переказувати за кордон в 10 разів більше грошей і купувати в 6 разів більше золота.

Дивися повний текст Валютний all inclusive: що дасть народу новий закон про валюту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:06

"В то же время НБУ оставил один из главных своих инструментов влияния на рынок: лимит на обязательную продажу валютной выручки экспортерами (остался 50%), хотя и разрешил продавать ее в течение 365 дней, а не 180. "

Как этот бред пропускает редактор? Смешались в кучу люди и кони :)

ЗЫ: Там вся статья такая :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:35

Чомусь саме перед виборами приходять такі ідеї)))
uvellir
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:09

Саме перед виборами! І лібералізація, і метро на Троещину, і більша зарплата військовим, хоча скільки гарант патякав про неї раніше.
zaton
 
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