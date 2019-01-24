Зможемо переказувати за кордон в 10 разів більше грошей і купувати в 6 разів більше золота.
Дивися повний текст Валютний all inclusive: що дасть народу новий закон про валюту.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:05
Валютний all inclusive: що дасть народу новий закон про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валютний all inclusive: що дасть народу новий закон про валюту.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:06
"В то же время НБУ оставил один из главных своих инструментов влияния на рынок: лимит на обязательную продажу валютной выручки экспортерами (остался 50%), хотя и разрешил продавать ее в течение 365 дней, а не 180. "
Как этот бред пропускает редактор? Смешались в кучу люди и кони :)
ЗЫ: Там вся статья такая :)
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:09
Саме перед виборами! І лібералізація, і метро на Троещину, і більша зарплата військовим, хоча скільки гарант патякав про неї раніше.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:38
Новым регулированием введены новые счета -счета нерезидентов в Украине. С этих счетов можно заниматься предпринимательской деятельностью. При этом не регистрируясь в налоговой и не платят налоги. Нигде.
НБУ в силу низкой квалификации не понял что сотворил, а налоговая просто офигела от такой наглости и креатива.
Запасается попкорном и следим. Будет весело.
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