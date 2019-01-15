Про це в залізничній компанії поінформували у відповідь на інформаційний запит ЦТС.
Дивися повний текст Постіль та чай дорожчає: \"Укрзалізниця\" підвищила ціни.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:16
Постіль та чай дорожчає: "Укрзалізниця" підвищила ціни
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Дивися повний текст Постіль та чай дорожчає: \"Укрзалізниця\" підвищила ціни.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:16
ну и как укразализниця это обясняет?
особенно учитывая, что комплект как у них стоит 200грн.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:27
arheops Раньше обьясняли, типа повальное воровство, все мечтают разжиться простыней от ЖД А скорее всего закупают расходные на стирку у "правильных" пацанов
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